Погода в Одессе 8 марта: что прогнозируют синоптики на Международный женский день

В Одессе в понедельник, 8 марта, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 5-7°С тепла.
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В Одесской области также прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 3-8°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая.