Погода в Одессе 8 мая: обещают дождь

Завтра, в субботу, 8 мая, в Одессе прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром небольшой дождь.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер ожидается южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем +16+18 градусов.

По Одесской области переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь.

Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 9-14 °С, днем 15-20 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Напомним, в пятницу 7 мая в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Кроме того, в Одесской области был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.