Погода в Одессе 8 июля: может быть дождь

Завтра, в пятницу, 8 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность и, кроме того, возможны осадки.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозам, завтра в Одессе ожидается:
Облачная погода с прояснениями. Возможен дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С выше нуля.
Температура морской воды 23-24°С.
По Одесской области синоптики прогнозируют:
Облачную погоду с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем местами гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью +17+22°С, днем +27+32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.