Погода в Одессе 8 февраля: среда будет штормовой

Завтра, в среду, 8 февраля 2023 года, в течение суток по Одессе и области ожидаются порывы северо-восточного ветра. Его скорость может достигать 15-20 м/с. В регионе объвлено штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также горожан просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.

Кроме того, одесситам напоминают: из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, и находиться в пляжной зоне довольно рискованно. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Погода в Одессе 8 февраля

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в Одессе облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С тепла.

Погода в Одесской области 8 февраля

По Одесской области в среду облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла.

На автодорогах области видимость во время снега 1-2 км, местами гололедица.