Погода в Одессе 8 февраля: нас ждут дождь и гололедица

Во вторник, 8 февраля 2022 года, синоптики прогнозируют ночью и утром осадки в виде дождя. Из-за этого возможно образование гололедицы. Поэтому утром следует быть осторожным на улицах.
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей во вторник в г. Одессе будет
облачно. Небольшие осадки. Ночью и утром гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-2°C тепла, днем 2-4°C тепла.
Погода в Одесской области 8 февраля
Во вторник, 8 февраля, в Одесской области будет:
- Облачно;
- Небольшие осадки, местами умеренные осадки;
- Ночью и утром гололедица;
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с;
- Температура ночью от 2°C мороза до 3°C тепла, днем 1-6°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром видимость во время осадков 1-2 км.
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