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Погода в Одессе 8 февраля: нас ждут дождь и гололедица

Погода в Одессе 8 февраля: нас ждут дождь и гололедица

Во вторник, 8 февраля 2022 года, синоптики прогнозируют ночью и утром осадки в виде дождя. Из-за этого возможно образование гололедицы. Поэтому утром следует быть осторожным на улицах.

Рецепты

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей во вторник в г. Одессе будет

облачно. Небольшие осадки. Ночью и утром гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем ​​порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-2°C тепла, днем ​​2-4°C тепла.

Погода в Одесской области 8 февраля

Во вторник, 8 февраля, в Одесской области будет:

  • Облачно;
  • Небольшие осадки, местами умеренные осадки;
  • Ночью и утром гололедица;
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем ​​порывы 15-20 м/с;
  • Температура ночью от 2°C мороза до 3°C тепла, днем ​​1-6°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром видимость во время осадков 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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