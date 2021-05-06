Погода в Одессе 7 мая: чем порадует пятница

Завтра, в пятницу, 7 мая, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12 °С тепла, днем 18-20 °С со знаком «плюс».
По Одесской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12 °С, днем 18-23 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.