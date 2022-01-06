Погода в Одессе 7 января: что прогнозируют синоптики на Рождество

Рекорды зимней одесской погоды: снежные, температурные и другие Судя по тому, насколько часто Одессу терзают различные стихии, наш город находится на особом положении у природы. Что поделать — приходится расплачиваться за курортный статус и расположение на берегу моря. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 6 января: каким будет Рождественский Сочельник Завтра, в четверг, 6 января 2022 года, в канун праздника Рождества (рождественский Сочельник) в Одессе и Одесской области ожидается не по-зимнему теплая погода.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какими будут январь и февраль? Мы все зависим от погоды, поэтому так хочется знать, что приготовила нам непредсказуемая одесская зима. И хотя синоптики утверждают, что прогнозировать погоду на несколько месяцев вперед — дело неблагодарное, все же о планах природы лучше знать заблаговременно, чтобы ее капризы не застали нас врасплох. ПОДРОБНЕЕ