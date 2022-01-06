Погода в Одессе 7 января: что прогнозируют синоптики на Рождество

Завтра, в пятницу, 7 января 2022 года, в день Рождества, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Но температура воздуха будет ниже по сравнению с предыдущими днями.
Погода в Одессе 7 января
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2 градуса выше нуля, днем она составит 2-4 градуса тепла.
Погода в Одесской области 7 января
Рождество в Одесской области также обещает быть облачным с прояснениями. Осадков не предвидится.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.