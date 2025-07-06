Одесский Стамбульский парк, клумбы

Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 7 июля;
  • Погода в Одесской области 7 июля.

Прогноз погоды в Одессе на 7 июля

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 18-19°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 7 июля

По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С, местами до 36°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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