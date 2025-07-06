Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 7 июля;
- Погода в Одесской области 7 июля.
Прогноз погоды в Одессе на 7 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 18-19°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 7 июля
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С, местами до 36°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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