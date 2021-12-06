Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: 7 декабря прогнозируют дождь

Погода в Одессе: 7 декабря прогнозируют дождь

Во вторник, 7 декабря 2021 года в Одессе будет дождливая и при этом теплая погода. Температура воздуха — от 8 до 12 градусов тепла.

Подписаться

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 7 декабря

7 декабря в Одессе будет облачно. Днем ожидается дождь. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью 8-10°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Погода в Одесской области 7 декабря

Облачно. Дождь. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 8-13°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Одессе 8 декабря

Облачно. Осадки, преимущественно в виде дождя, ночью местами значительные. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла.

Погода в Одессе 9 декабря

Переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без осадков. Ночью местами гололедица. Ветер западный, днем южный, 9-14 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 0-5°С тепла.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить