Погода в Одессе: 7 декабря прогнозируют дождь

Во вторник, 7 декабря 2021 года в Одессе будет дождливая и при этом теплая погода. Температура воздуха — от 8 до 12 градусов тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 7 декабря
7 декабря в Одессе будет облачно. Днем ожидается дождь. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью 8-10°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Погода в Одесской области 7 декабря
Облачно. Дождь. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 8-13°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Одессе 8 декабря
Облачно. Осадки, преимущественно в виде дождя, ночью местами значительные. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла.
Погода в Одессе 9 декабря
Переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без осадков. Ночью местами гололедица. Ветер западный, днем южный, 9-14 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 0-5°С тепла.