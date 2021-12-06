Погода в Одессе: 7 декабря прогнозируют дождь

Погода на следующей неделе: дождь, снег и ветер На следующей неделе, с 6 по 10 декабря синоптики прогнозируют богатый спектр осадков. В разные дни одесситов ждут дожди, туманы, мокрый снег и порывы ветра. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе выпал первый снег (видео, фото) Субботним утром, 4 декабря 2021 года, в Одессе пошел мокрый снег – первый снег этой зимы. Правда, снег…Как бы это сказать, еще не совсем зимний: он мокрый и быстро тает. Но сам факт!.. ПОДРОБНЕЕ