Ключевые моменты:
- В Одессе 7 августа будет жарко и сухо – до +31 °C днем, без осадков. Ночью температура составит +20+22 °C;
- В Одесской области также переменная облачность, ночью возможны локальные дожди с грозами. Температура ночью +17+22 °C, днем до +33 °C.
- Море прогреется до +23+24 °C.
Прогноз погоды в Одессе на 7 августа
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 23-24°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 7 августа
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: На юге Одесской области исчезает река: возможны пожары и гибель фауны.
Фото Марии Котовой