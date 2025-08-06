Ключевые моменты:

  • В Одессе 7 августа будет жарко и сухо – до +31 °C днем, без осадков. Ночью температура составит +20+22 °C;
  • В Одесской области также переменная облачность, ночью возможны локальные дожди с грозами. Температура ночью +17+22 °C, днем до +33 °C.
  • Море прогреется до +23+24 °C.

Прогноз погоды в Одессе на 7 августа

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С.

Температура морской воды 23-24°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 7 августа

По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: На юге Одесской области исчезает река: возможны пожары и гибель фауны.

Фото Марии Котовой

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