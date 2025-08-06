Ключевые моменты
- На побережье Одессы продолжается мониторинг загрязнения акватории мазутом;
- 5 августа были обследованы пляжи Ланжерон, Золотой Берег и Фонтанка;
- Нефтепродуктов не обнаружено.
5 августа 2025 года инспекторы Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа провели обследование акватории и прибрежной зоны в районе 16-й станции Большого Фонтана, пляжей «Ланжерон» и «Фонтанка».
Во время обследования отобраны пробы морской воды для лабораторного анализа. По результатам — новых случаев загрязнения нефтепродуктами не выявлено.
Напомним, на побережье Одесской области продолжают фиксировать выбросы мазута из затонувших российских танкеров. Экоактивисты призывают Министерство экологии не игнорировать научные данные и создать систему превентивного реагирования на морские аварии.
Читайте также: Мазут вблизи одесского курорта: что говорят экологи