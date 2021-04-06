Погода в Одессе 7 апреля: дождливо и туманно

Завтра, в среду, 7 апреля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Дождь. Ночью и утром туман, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8 °С тепла, днем 9-11 °С выше нуля.
По Одесской области облачно с прояснениями. Осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 6-11 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Напомним, накануне в Одессе и области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Фото Ивана Мягченкова