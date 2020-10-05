Погода в Одессе 6 октября: ветрено, но не холодно

Завтра, 6 октября, синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. Без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воздуха ночью составить 16-18 °С выше нуля, днем она поднимется до +20+22 °С.
Скорость юго-восточного ветра составит 9-14 м/с, утром и днем возможны порывы до 15-17 м/с.
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Температура воздуха ночью опустится до +13+18 °С, днем она будет +20+25 °С.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-17 м/с.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Фото иллюстрационное