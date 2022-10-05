Погода в Одессе 6 октября: бабье лето или золотая осень?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 6 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается по-осеннему теплая погода. Осадков не прогнозируют.
Погода в Одессе 6 октября
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью составит 9-11°С тепла, днем воздух прогреется до 19-21°С.
Погода в Одесской области 6 октября
По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12°С выше нуля, днем от +18 до +23°С.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км, местами слабый туман, видимость 500-1000 метров.
Фото с Телеграм-канала «Одесса INFO»