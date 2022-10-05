Погода в Одессе 6 октября: бабье лето или золотая осень?

Погода в Одессе 2 октября: будет гроза и сильный ветер? Синоптики предупреждают: завтра днем, в воскресенье, 2 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза и сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: чего ждать в первый день октября? Завтра, в субботу, 1 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ