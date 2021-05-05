Погода в Одессе 6 мая: синоптики прогнозируют дождь и грозу

Сегодня, 5 мая, будет небольшая геомагнитная активности.

В Одессе в среду, 5 мая, будет будет без осадков.

Сегодня, 4 мая, будут колебания геомагнитной активности.

Завтра, во вторник, 4 мая, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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