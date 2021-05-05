Погода в Одессе 6 мая: синоптики прогнозируют дождь и грозу

Завтра, в четверг, 6 мая, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 9-14 м/с.
Температура ночью +9+11 °С, днем +17+19 °С.
По Одесской области облачно с прояснениями. Утром и днем местами кратковременный дождь. Гроза.
Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 9-14 м/с.
Температура ночью +7+12 °С, днем воздух прогреется до +16+21 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.