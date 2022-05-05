Погода в Одессе 6 мая: почти лето?

Завтрашний день, пятница, 5 мая 2022 года, по прогнозам синоптиков, будет достаточно теплой и без осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается:
- переменная облачность. Без осадков;
- ветер северо-восточный, 6-11 м/с;
- Температура ночью 7-9°С тепла, днем она поднимется до 16-18°С.
- Температура морской воды 12-13°С.
По Одесской области:
- переменная облачность. Без осадков;
- ветер северо-восточный 6-11 м/с;
- температура ночью 4-9°С тепла, днем 15-20°С со знаком «плюс».
На дорогах области видимость хорошая.