Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 6 мая: почти лето?

Погода в Одессе 6 мая: почти лето?

Завтрашний день, пятница, 5 мая 2022 года, по прогнозам синоптиков, будет достаточно теплой и без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается:

  • переменная облачность. Без осадков;
  • ветер северо-восточный, 6-11 м/с;
  • Температура ночью 7-9°С тепла, днем она поднимется до 16-18°С.
  • Температура морской воды 12-13°С.

По Одесской области:

  • переменная облачность. Без осадков;
  • ветер северо-восточный 6-11 м/с;
  • температура ночью 4-9°С тепла, днем 15-20°С со знаком «плюс».

На дорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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