Погода в Одессе: 6 февраля ожидаются мороз, ветер и шторм

По прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 6 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, морозно. Возможен небольшой снег.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 6 февраля
В Одессе завтра весь день будет облачным. Небольшие осадки в виде снега. Сильный северный ветер с порывами до 15-20 м/с. Местами гололед, метель, гололедица.
Температура днем и ночью 1-6°С мороза.
Погода в Одесской области 6 февраля
Облачно. Местами снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер северный, 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 1-6°С мороза.
На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.
Напомним также, что на 6 февраля по Одесской области объявлено штормовое предупреждение.