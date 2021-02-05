Погода в Одессе 6 февраля: быть ли снегопаду?

В субботу, 5 февраля, синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду. Возможны осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1°C мороза до 1°C тепла, днем 0-2 °C тепла.

По Одесской области Облачно. Осадки, ночью и утром местами значительные, на севере в виде снега, на юге дождь со снегом. Налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1°C мороза до 4°C тепла, на севере 4-9°C мороза, днем 0-5°C тепла, на севере 4-6°C мороза.

На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 метров, гололедица.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что к вечеру пятницы, 5 февраля, погода может измениться: пойдет снег с дождем.