Погода в Одессе 6 февраля: будет ли теплым воскресенье?

Завтра, в воскресенье, 6 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится относительно теплая погода. Существенных осадков синоптики также не обещают.

Погода в Одессе 6 февраля

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Северо-западный ветер днем сменит направление на юго-западный, его скорость составит 8-13 м/с.

Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем она поднимется до отметки в 4-6 градусов со знаком «плюс».

Погода в Одесской области 6 февраля

В Одесской области 6 февраля также прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без осадков.

Ветер северо-западный, днем юго-западный, 8-13 м/с.

Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.