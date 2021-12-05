Погода в Одессе 6 декабря: зонтик не помешает

В понедельник, 6 декабря в Одессе будет облачная, с прояснениями погода. Также пройдет небольшой дождь.
Погода в Одессе 6 декабря
В понедельник, 6 декабря в Одессе будет облачная, с прояснениями погода. Также пройдет небольшой дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 6 декабря
Ветер южный 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Погода в Одесской области 6 декабря
В Одесской области будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью на севере небольшие осадки.
Ночью и утром местами туман. Ветер южный 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.