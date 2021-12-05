Погода в Одессе 6 декабря: зонтик не помешает

В Одессе выпал первый снег (видео, фото) Субботним утром, 4 декабря 2021 года, в Одессе пошел мокрый снег – первый снег этой зимы. Правда, снег…Как бы это сказать, еще не совсем зимний: он мокрый и быстро тает. Но сам факт!.. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 4 декабря: осторожно, гололедица! Завтра, в субботу, 4 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют достаточно прохладную погоду и осадки. По области возможны осадки и гололедица. ПОДРОБНЕЕ