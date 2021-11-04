Погода в Одессе 5 ноября: прогноз на пятницу

Завтра, в пятницу, 5 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая, но облачная погода.

Погода в Одессе 5 ноября: осадков не предвидится

Как информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 11-13 градусов тепла, днем 15-17 градусов со знаком “плюс”.

Погода в Одесской области 5 ноября: местами ветрено и туманно

В Одесской области синоптики также прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем плюс 14-19 градусов.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.