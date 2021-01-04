Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 5 января: вторник обещает быть туманным и дождливым

Погода в Одессе 5 января: вторник обещает быть туманным и дождливым

Завтра, во вторник, 5 января, в Одессе ожидается облачная погода, ночью и утром туман, днем небольшой дождь.

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 7-9 °С выше нуля.

По Одесской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, на юге до 8 °С тепла, днем +6+11 °С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 100-500 м.

Как сообщалось ранее, туман, который наблюдался в Одессе и области сегодня, 4 января, может продержаться до утра вторника, 5 января.

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Фото: Избирком

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