Погода в Одессе 5 января: вторник обещает быть туманным и дождливым

Завтра, во вторник, 5 января, в Одессе ожидается облачная погода, ночью и утром туман, днем небольшой дождь.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 7-9 °С выше нуля.
По Одесской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, на юге до 8 °С тепла, днем +6+11 °С.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 100-500 м.
Как сообщалось ранее, туман, который наблюдался в Одессе и области сегодня, 4 января, может продержаться до утра вторника, 5 января.
Читайте также: На Украину надвигается циклон «Ахмет»: чего ждать одесситам?
Фото: Избирком