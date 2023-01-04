Погода в Одессе 5 января: сохранится ли тепло?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 5 января 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая погода. Осадков синоптики также не прогнозируют.
Погода в Одессе 5 января
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем воздух прогреется до 9-11°С.
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Погода в Одесской области 5 января
В Одесской области 5 января ожидается облаяная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой