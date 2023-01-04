Погода в Одессе 5 января: сохранится ли тепло?

В Одессе побит температурный рекорд за 129 лет В понедельник, 2 января 2023 года, в Одессе синоптики зафиксировали температурный рекорд за последние 129 лет – температура воздуха в этот день составила 15,7 градуса.

Об этом сообщила начальница отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода ожидается в Одессе 4 января? Завтра, в среду, 3 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков не будет, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ