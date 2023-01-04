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В Одессе побит температурный рекорд за 129 лет

В Одессе побит температурный рекорд за 129 лет

В понедельник, 2 января 2023 года, в Одессе синоптики зафиксировали температурный рекорд за последние 129 лет – температура воздуха в этот день составила 15,7 градуса.
Об этом сообщила начальница отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская.

Прошлый тепловой рекорд в этот период года – 15 градусов тепла – был зафиксирован 11 января 2005 года.

Также синоптик объяснила, почему в Одессе и Украине в целом так не по-зимнему тепло – среднесуточная температура в начале января превышает 12-13 градусов. По словам Елены Тарнавской, такая теплая погода связана с тем, что в Европу попадает теплый воздух из Африки.

В то же время до конца этой недели в Одесской области похолодает. Так, в воскресенье, 8 января, и понедельник, 9 января, ожидаемая температура воздуха составит до 6°C мороза ночью и до 6°C тепла днем. Возможны небольшие осадки.

Источник: Суспільне Одеса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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