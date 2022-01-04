Погода в Одессе 5 января: не по-зимнему тепло

Погода в Одессе 2 января: второй день 2022 года обещает быть ветреным На завтрашний день, воскресенье, 2 января 2022 года, в Одессе объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-17 м/с. При этом дневная температура в Одессе и в Одесской области поднимется выше нулевой отметки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 1 января: на Новый год погода изменится В первый день нового 2022 года в Одессе будет облачно. Ночью пройдет умеренный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит 2-4°С тепла, днем ​​6-8°С тепла. ПОДРОБНЕЕ