Погода в Одессе 5 января: не по-зимнему тепло

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 5 января 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода. Осадков не прогнозируют.
Погода в Одессе 5 января
В Одессе среда обещает быть облачной с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит от 4 до 6 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла.
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Погода в Одесской области 5 января
В Одесской области 5 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем она поднимется до отметки 8-13 градусов выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.