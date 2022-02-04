Погода в Одессе 5 февраля: в городе потеплеет

В субботу 5 февраля 2022 года в Одессе ожидаюется потепление. Даже ночью температура воздуха будет выше ноля. Осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
5 февраля в Одессе ожидается облачная погода, с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°C, днем 3-5°C тепла.
Погода в Одесской области 5 февраля
Согласно прогнозу синоптиков, 5 февраля в Одесской области будет:
- Облачно с прояснениями;
- Без существенных осадков;
- Ветер южный, 5-10 м/с;
- Температура ночью 0-5°C мороза, днем 3-8°C тепла;
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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