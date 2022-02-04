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Погода в Одессе 5 февраля: в городе потеплеет

Погода в Одессе 5 февраля: в городе потеплеет

В субботу 5 февраля 2022 года в Одессе ожидаюется потепление. Даже ночью температура воздуха будет выше ноля. Осадков синоптики не прогнозируют.

Рецепты

Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.

5 февраля в Одессе ожидается облачная погода, с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°C, днем ​​3-5°C тепла.

Погода в Одесской области 5 февраля

Согласно прогнозу синоптиков, 5 февраля в Одесской области будет:

  • Облачно с прояснениями;
  • Без существенных осадков;
  • Ветер южный, 5-10 м/с;
  • Температура ночью 0-5°C мороза, днем ​​3-8°C тепла;

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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