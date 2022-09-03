Погода в Одессе 4 сентября: сдает ли позиции лето?

Завтра, в воскресенье, 4 сентября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая погода, хоть уже и не такая жаркая, как несколько дней назад. Кроме того, Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о высокой пожароопасности в период с 3 по 6 сентября, на севере области – чрезвычайно высокой, на юге – незначительной.
По информации синоптиков, завтра в Одессе:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью +11+13°, днем +20+22°.
Температура морской воды +22+23°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью +8+13°С, днем +19+24°С.
На автодорогах области видимость хорошая.