Погода в Одессе 4 октября: дождя не прогнозируют

Завтра, в воскресенье, 4 октября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не предвидится, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воздуха ночью составит 16-18 °С выше нуля, днем она поднимется до 21-23 °С. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
В Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Температура ночью 13-18 °С выше нуля, днем 21-26 °С. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.
Фото: УСИ