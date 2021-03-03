Погода в Одессе 4 марта: облачно, но тепло

Завтра, в четверг, 4 марта, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
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Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 9-11 °С тепла.
По Одесской области переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 9-14 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.