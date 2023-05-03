Погода в  Одессе 4 мая: весна берет свое

В четверг 4 мая 2023 года в Одессе будет без существенных осадков, днем воздух прогреется до 17°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 4 мая
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С. Температура морской воды 11–12°С.
Погода в Одесской области на 4 мая
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.
Утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 15-20°С.
На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.