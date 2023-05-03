Погода в  Одессе 4 мая: весна берет свое

Погода в Одессе 3 мая: весна вступает в свои права? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 3 мая 2023 года. В Одессе и Одесской области ожидается малооблачная и по-весеннему теплая погода. Похоже, что настоящая весна наконец-то наступила. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе и области 2 мая: тепло днем и заморозки ночью Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 мая в Одессе ожидается погода без осадков. И если днем будет тепло, до +20 по области, но ночью даже возможны заморозки на грунте. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: ждать ли тепла в первый майский день Апрель этого года выдался достаточно прохладным и дождливым. А какие погодные сюрпризы готовит жителяя Одессы и Одесской области первый майский день? Ответ на этот вопрос знаю специалисты Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ