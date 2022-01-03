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Погода в Одессе 4 января: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Одессе 4 января: объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 4 января 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Температура днем 6-8°С тепла.

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Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей

  • Ветер ночью северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15 м/с,
  • днем юго-западный, 5-10 м / с.
  • Температура ночью 3-5°С тепла, днем 6-8°С тепла.

Штормовое предупреждение

При этом синоптиками объявлено на 4 января в Одессе штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности. По Одессе ночью 4 января ожидаются порывы северо-западного ветра 15 м/с 

Погода в Одесской области 4 января

4 января синоптики прогнозируют такую погоду в Одесской области:

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
  • Ветер ночью северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15 м/с,
  • днем юго-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 0-5°С тепла, днем 6-11°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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