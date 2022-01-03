Погода в Одессе 4 января: объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 4 января 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Температура днем 6-8°С тепла.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей
- Ветер ночью северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15 м/с,
- днем юго-западный, 5-10 м / с.
- Температура ночью 3-5°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Штормовое предупреждение
При этом синоптиками объявлено на 4 января в Одессе штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности. По Одессе ночью 4 января ожидаются порывы северо-западного ветра 15 м/с
Погода в Одесской области 4 января
4 января синоптики прогнозируют такую погоду в Одесской области:
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
- Ветер ночью северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15 м/с,
- днем юго-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 0-5°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.