Погода в Одессе 4 января: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Одессе 2 января: второй день 2022 года обещает быть ветреным На завтрашний день, воскресенье, 2 января 2022 года, в Одессе объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-17 м/с. При этом дневная температура в Одессе и в Одесской области поднимется выше нулевой отметки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 1 января: на Новый год погода изменится В первый день нового 2022 года в Одессе будет облачно. Ночью пройдет умеренный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит 2-4°С тепла, днем ​​6-8°С тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет последний день 2021 года? Завтра, в пятницу, 31 декабря, последний день 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Ночью температура воздуха будет минусовой, а вот днем немного потеплеет.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ