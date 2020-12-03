Погода в Одессе 4 декабря: ночью и утром туман

Завтра, в пятницу, 3 декабря, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Скорость северо-восточного ветра 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 6-8 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 3-8 °С тепла, на юге до 12 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.