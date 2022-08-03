Погода в Одессе 4 августа: наконец-то дождь?

Синоптики уже который день прогнозируют в Одессе кратковременный дождь. Возможно, 4 августа прогноз сбудется. Ну а воздух в этот день прогреется до 28°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
4 августа в Одессе будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Погода в Одесской области 4 августа
Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Также 4 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класса), местами отсутствует (I класса) и незначительная (II класса), в Раздельной средняя пожарная опасность (III класса). 5-6 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класса), местами незначительная (II класса), в Раздельной высокая (IV класса).