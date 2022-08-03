Погода в Одессе 4 августа: наконец-то дождь?

Погода в Одессе 3 августа: вероятность пожаров высока Завтра, в среду, 3 августа 2022 года, в Одесской области сохранится высокая пожарная опасность. В то же время вероятны кратковременные дожди и грозы. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе 1 августа ожидается гроза – объявлено штормовое предупреждение По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в понедельник, 1 августа 2022 года, во второй половине дня, в Одессе и Одесской области ожидается гроза и шквальный ветер, который может достигать 15-18 метров в секунду.

В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Одесского городского совета. ПОДРОБНЕЕ