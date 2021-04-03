Погода в Одессе 4 апреля: ночью и днем дождь

Завтра, в воскресенье, 3 апреля, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью ожидается дождь, днем небольшой дождь.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6 °С тепла, днем 7-9 °С тепла.
По Одесской области облачно. Ночью дождь, днем местами небольшой дождь.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 7-12 °С тепла.
На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.