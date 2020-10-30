Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 31 октября: чем «порадует» Хэллоуин?

Погода в Одессе 31 октября: чем «порадует» Хэллоуин?

Завтра, в субботу, 31 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой дождь. Днем он может усилиться.

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с.

Ночью будет 8-10 градусов тепла. Днем температура поднимется до +12+14 °С.

В Одесской области завтра облачно. Ночью местами небольшой дождь, днем дождь, местами гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 °С, днем 14-19 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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