Погода в Одессе 31 марта: весна наступает

Завтра, в среду, 31 марта, в Одессе прогнозируют переменную облачность без осадков.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, скорость северо-восточного ветра составит 3-8 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2 °C тепла, днем 11-13 °C выше нуля.
По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью от 3 °C мороза до 2 °C тепла, днем 10-15 °C тепла.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.