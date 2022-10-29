Погода в Одессе 30 октября: чем порадует воскресный день?

Завтра, в воскресенье, 30 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают достаточно теплую погоду без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 30 октября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 16-18°С тепла.
Погода в Одесской области 30 октября
По Одесской области 30 октября облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем она поднимется до 16-21°С.
На автодорогах области видимость хорошая.