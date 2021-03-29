Погода в Одессе 30 марта: ветер переменится

Завтра, во вторник, 30 марта, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, информирует Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4 °C тепла, днем 10-12 °C тепла.
По Одесской области синоптики также прогнозируют переменную облачность без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5 °C тепла, днем 9-14 °C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, сегодня, 29 марта, в Одессе действовало штормовое предупреждение из-за сильного северо-западного ветра.
Фото: media.realitatea.md