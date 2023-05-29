Погода в Одессе 30 мая: ждут ли жителей региона снова дожди и сильный ветер?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, во вторник, 30 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода без осадков. В конце мая погода стабилизируется и начало июня обещает быть солнечным.
Погода в Одессе 30 мая
По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 4-5 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 20-24°С выше нуля.
Температура морской воды 20-21°С.
Погода в Одесской области 30 мая
В Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Тоже без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 22-26°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.