Погода в Одессе 30 декабря: не по-зимнему тепло

Завтра, в среду, 30 декабря, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный 9-14 м/с, днем порывы до 15-18 м/с.
Температура ночью 5-7 °С тепла, днем 10-12°С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 4-9 °С тепла, днем 10-15 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Светланы Матвиенко