Погода в Одессе 3 сентября: будет первый осенний дождь?

Синоптики прогнозируют в субботу днем, 3 сентября, дождь. Температура воздуха снизится до +22°С .
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
3 сентября 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем 20-22°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Погода в Одесской области 3 сентября
Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем дождь, местами значительный. Местами гроза.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 17-22°С.
На дорогах области днем во время дождя видимость 1-2 км.