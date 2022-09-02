Погода в Одессе 3 сентября: будет первый осенний дождь?

Погода в Одессе: приход осени отметится дождем? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в первый день осени, 1 сентября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь и даже местами гроза. ПОДРОБНЕЕ