Погода в Одессе 3 октября: облачно, но без дождя

Завтра, в субботу, 3 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ночная температура воздуха составит +14+16 °С, днем она поднимется до +22+24 °С. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
В Одесской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +11+16 °С, днем +22+27 °С. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.