Погода в Одессе 3 мая: весна вступает в свои права?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 3 мая 2023 года. В Одессе и Одесской области ожидается малооблачная и по-весеннему теплая погода. Похоже, что настоящая весна наконец-то наступила.
Погода в Одессе 3 мая
В Одессе в среду малооблачно. Без осадков.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°С, днем 16-18°С тепла.
Температура морской воды 11-12°С.
Погода в Одесской области 3 мая
По Одесской области синоптики прогнозируют малообрачную погоду. Без осадков.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем она поднимется до 16-21°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»