Погода в Одессе 3 мая: обещают тепло

Завтра, во вторник, 3 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
В Одессе завтра ожидается:
- переменная облачность. Без осадков;
- ветер юго-восточный, 5-10 м/с;
- температура ночью +6+8 °С, днем +15+17 °С.
- температура морской воды 12-13 °С.
По Одесской области:
- переменная облачность. Без осадков;
- ветер юго-восточный, 7-12 м/с;
- Температура ночью +3+8 °С, днем +15+20 °С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.