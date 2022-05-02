Погода в Одессе 3 мая: обещают тепло

Какой будет погода в Одессе 1 мая? По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в первый день мая в Одессе будет без существенных осадков, температура ночью 6-8°С тепла, днем ​​16-18°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой будет последняя суббота апреля Завтра, в субботу, 30 апреля 2022 года, Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует в Одессе и Одесской области облачную погоду, но без осадков. ПОДРОБНЕЕ