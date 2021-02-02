Погода в Одессе 3 февраля: ночью и утром туман

В среду, 3 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3 °С тепла, днем 5-7 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, местами гололед, гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 3-8 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров, местами гололедица.
Фото Ивана Мягченкова