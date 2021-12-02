Погода в Одессе 3 декабря: холодов не обещают

Погода в Одессе 2 декабря: уже зима или еще осень? Завтра, в четверг, 2 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Дневная температура воздуха еще достаточно высокая как для зимы. ПОДРОБНЕЕ