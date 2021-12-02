Погода в Одессе 3 декабря: холодов не обещают

Завтра, в пятницу, 3 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют достаточно теплую погоду. Осадков не предвидится.
Погода в Одессе 3 декабря
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 12-14 градусов выше нуля.
Погода в Одесской области 3 декабря
В Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью составит 3-8 градусов тепла, днем она поднимется до 10-15 градусов тепла.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.