Погода в Одессе 3 августа: вероятность пожаров высока

Завтра, в среду, 3 августа 2022 года, в Одесской области сохранится высокая пожарная опасность. В то же время вероятны кратковременные дожди и грозы.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +18+20°С, днем она поднимется до +27+29°С.
Температура морской воды 22-23°С.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +16+21°С, днем воздух прогреется до +24+29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.