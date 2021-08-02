Погода в Одессе 3 августа: штормовое действует

Завтра, во вторник, 3 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северный, 5-10 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.
Температура ночью составит +21+23 °С, днем +28+30 °С.
По Одесской области переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.
Температура ночью +18+23 °С, днем +28+33 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, ранее в Одессе и области было объявлено штормовое предупреждение: возможна гроза и шквал 15-20 м/с. Также сообщалось, что такие погодные условия будут сохраняться и ночью 3 августа.