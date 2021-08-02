Погода в Одессе 3 августа: штормовое действует

Погода в Одессе: какой она будет 2 августа? Завтра, в воскресенье, 1 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 21-23 °С, днем ​​30-32 °С. По Одесской области Переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 19-24 °С, днем ​​30-35 ПОДРОБНЕЕ