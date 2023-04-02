Погода в Одессе 3 апреля: станет ли в понедельник теплее?

В россии взорвали пропагандиста, призывавшего бомбить Одессу Максим Фомин (известен по кличке Владлен Татарский) убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. Это один из самых известных российских пропагандистов, которые называют себя военкорами. Много своих сообщений этот военный преступник посвящал Одессе. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе помогут избавиться от насекомых и грызунов Мыши, тараканы, муравьи, блохи и прочие вредители — не такое уж редкое явление в наших городских квартирах. К обычным бытовым инсектицидам, которые можно свободно приобрести в любом магазине или на рынке, насекомые либо уже давно адаптировались, либо постепенно привыкают, а значит, скоро перестанут на них реагировать. ПОДРОБНЕЕ