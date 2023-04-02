Погода в Одессе 3 апреля: станет ли в понедельник теплее?

В понедельник, 3 апреля 2023 года, в Одессе сохранится прохладная дождливая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 3 апреля
Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С тепла.
Погода в Одесской области 3 апреля
Облачно. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 5-10 ° С тепла, днем 10-15 ° С тепла.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.