Погода в Одессе 29 октября: обещают тепло

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 29 октября 2021 года, в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится.
Ветер ожидается ночью северный, днем восточный, его скорость составит 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-8°С градусов тепла, днем она поднимется до 13-15 градусов.
Погода в Одесской области в пятницу 29 октября
В Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью северный, днем восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8 градусов со знаком “плюс”, днем она поднимется до 13-18 градусов тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.